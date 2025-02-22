Нападник Челсі повернувся у Сантос

Нападник лондонського Челсі Дейвід Вашингтон знову буде виступати за свій рідний клуб Сантос.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Орендна угода розрахована до кінця поточного сезону із можливістю викупу футболіста.

O DEIVID WASHINGTON TÁ DE VOLTA! ☑️



O #MeninoDaVila, recém-campeão do Sul-Americano Sub-20 com a #SeleçãoBrasileira, assinou contrato de empréstimo junto ao Chelsea, da Inglaterra, e chega ao Santos com vínculo até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra. pic.twitter.com/Um3j8vP3YB — Santos FC (@SantosFC) February 20, 2025

У сезоні-2024/25 Вашингтон зіграв п'ять матчів у складі Челсі U-21 в межах юнацької АПЛ, записавши на свій рахунок чотири голи та одну результативну передачу.

Нагадаємо, Дейвід став гравцем лондонців влітку 2023 року за суму у 16 мільйонів євро.

Раніше екснападник лондонського Челсі перебрався до Галатасарая.