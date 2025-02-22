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Нападник Челсі повернувся у Сантос

Володимир Максименко — 22 лютого 2025, 11:34
Дейвід Вашингтон повернувся у Сантос
Дейвід Вашингтон
ФК Сантос

Нападник лондонського Челсі Дейвід Вашингтон знову буде виступати за свій рідний клуб Сантос.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Орендна угода розрахована до кінця поточного сезону із можливістю викупу футболіста.

У сезоні-2024/25 Вашингтон зіграв п'ять матчів у складі Челсі U-21 в межах юнацької АПЛ, записавши на свій рахунок чотири голи та одну результативну передачу.

Нагадаємо, Дейвід став гравцем лондонців влітку 2023 року за суму у 16 мільйонів євро.

Раніше екснападник лондонського Челсі перебрався до Галатасарая.

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