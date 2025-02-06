Зірка Барселони возз'єднався із донькою відомого футбольного тренера

Нападник Барселони та збірної Іспанії Ферран Торрес, схоже, зійшовся із донькою головного тренера ПСЖ Луїса Енріке після тривалої перерви у стосунках.

Соціальні мережі вибухнули після того, як пара знову підписалася одне на одного в Instagram, що відразу ж спричинило хвилю чуток про їхнє возз’єднання. До того ж, футболіст Барселони спочатку лайкнув недавнє фото Сіри Мартінес з Мальдів, але майже одразу ж видалив свій лайк після того, як це помітили фанати.

Нагадаємо, донька головного тренера ПСЖ розірвала стосунки з Ферраном у травні 2023 року, вирішивши зосередитися на кар’єрі в кінному спорті.

Їхній роман почався ще тоді, коли Торрес грав за Манчестер Сіті. Вони підтримували відносини на відстані, доки у 2022 році він не перебрався до Барселони.

Читайте також : Фото Оце так поворот: гравець Реала почав стосунки із мамою колишньої дівчини

Після розриву Сіру ненадовго пов’язували з іспанським мотогонщиком Алексом Маркесом, але офіційного підтвердження їхніх стосунків так і не було. У квітні 2024 року іспанські видання повідомили, що Сіру бачили разом із партнером Феррана по збірній Робеном Ле Норманом у Сан-Себастьяні.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку Торреса 4 голи і 2 результативні передачі в 16 матчах Ла Ліги. Контракт гравця з Барселоною розрахований до літа 2027 року.

Напередодні стало відомо, що "синьо-гранатові" планують продати влітку одного із лідерів команди.