Роналду: Поки я гратиму у футбол, я вважатиму себе гравцем стартового складу

Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду перед Лігою Нації заявив про те, що не готовий миритися з роллю запасного у збірній Португалії.

Його слова передає A Bola.

"Це вам може здаватися, що я готовий бути в збірній запасним. Поки я гратиму у футбол, я вважатиму себе гравцем стартового складу. Однак я завжди поважаю рішення, не тільки тренерів, а й клубів, за які я грав. Не всі до мене ставилися добре. Але я поважаю тренерські рішення. Поки що я відчуваю, і тренер мені це теж сказав, що я важлива частина національної команди. Коли це буде не так, я першим про це скажу", — сказав Роналду.

У вересні португальці зіграють два матчі у групі А1 Ліги націй-2024/2025. Перший тур відбудеться 5 вересня. У Лісабоні Португалія прийматиме Хорватю на стадіоні "Ештадіу да Луж". 8 вересня також на стадіоні "Ештадіу да Луж" зіграють домашній поєдинок проти збірної Шотландії.

Зазначимо, що за збірну Португалії 39-річний нападник провів 206 матчів, у яких відзначився 126 забитими м'ячами та віддав 48 результативних передач.

Нагадаємо, португалець нещодавно отримав нагороду найкращому бомбардиру за всю історію Ліги Чемпіонів.