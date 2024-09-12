Роналду: Мені закінчити кар'єру через те, що мене критикують журналісти?

Форвард Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду розповів про критику з боку журналістів.

Про це він заявив на YouTube-каналі Rio Ferdinand Presents.

"Люди завжди звертають увагу на найгірше, а не на найкраще. І що ж тепер? Мені закінчити кар'єру через те, що мене критикують журналісти?

Світ любить мене, уболівальники люблять мене — це моя мотивація продовжувати грати у футбол. Люди люблять мене. Мій блиск не зникне через те, що люди з телебачення, яких ніхто не знає, критикують мене", — сказав Роналду.