Роналду: Мені закінчити кар'єру через те, що мене критикують журналісти?
Форвард Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду розповів про критику з боку журналістів.
Про це він заявив на YouTube-каналі Rio Ferdinand Presents.
"Люди завжди звертають увагу на найгірше, а не на найкраще. І що ж тепер? Мені закінчити кар'єру через те, що мене критикують журналісти?
Світ любить мене, уболівальники люблять мене — це моя мотивація продовжувати грати у футбол. Люди люблять мене. Мій блиск не зникне через те, що люди з телебачення, яких ніхто не знає, критикують мене", — сказав Роналду.
У сезоні-2024/25 зірковий нападник зіграв 5 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 4 забитими м'ячами та віддав 2 результативні передачі.
Нагадаємо, що нещодавно, 39-річний форвард розкритикував свій колишній клуб Манчестер Юнайтед. Роналду розчарований настроєм тренера Еріка Тен Гага, який відверто каже, що команда зараз не боротиметься за титули.