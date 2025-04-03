Потрібно бути готовим: Нагорняк – про вихід в УПЛ

Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк оцінив шанси команди вийти в Українську Прем'єр-лігу.

Цитує тренера Тribuna.com.

"Ми прекрасно розуміємо, що є різниця між Першою лігою і УПЛ. Спочатку вирішимо завдання, а потім будемо думати. Адже відриви невеликі, всі команди претендують на підвищення в класі. Хто стабільніше пройде цю дистанцію – той і підвищиться", – зазначив наставник.

Також тренер розповів про досвід "фіналу чотирьох" за вихід в УПЛ.

"Хлопці відчули, що таке грати з командою УПЛ, їхній рівень, ставлення, суддівство... В усіх планах. Хлопці відчули, зрозуміли, що кожен хоче грати в УПЛ, і команда теж хотіла б грати в УПЛ. Але я усвідомлюю, що треба бути готовими до Премʼєр-Ліги. Просто вийти і бути там хлопчиками для биття – це не для нашої команди. Ми хочемо спробувати, а як вийде – одному богу відомо", – розповів Нагорняк.

Нагадаємо, саме Епіцентр є лідером турнірної таблиці Першої ліги. У команди 29 очок за 14 турів. У другого Агробізнеса 28 балів, ще три клуби мають 25 залікових пунктів.

Нещодавно Нагорняк заявив, що його команда виступатиме в Українській Прем'єр-лізі вже найближчим часом.