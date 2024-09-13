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Ексфорвард збірної України пояснив провал Мудрика в Челсі

Олександр Булава — 13 вересня, 19:39
Ексфорвард збірної України пояснив провал Мудрика в Челсі
Михайло Мудрик
Getty images

Український тренер, колишній нападник національної збірної Сергій Нагорняк вважає, що Михайло Мудрик не може впоратися з психологічним тиском у Челсі.

Цитує тренера Sport.ua.

"З Чехією Мудрик, як на мене, був схожим на себе. Особливо на початку другого тайму. Він демонстрував свої найкращі якості, включаючи швидкість.

Зрозуміло, що йому важко. У нього в Челсі психологічний тиск — сорок людей в команді. На нього постійно чинять колосальний психологічний тиск. Як на мене, він не дуже справляється з ним.

Згадайте Мудрика, який грав за Шахтар у Лізі чемпіонів і який феєричні голи забивав. Так, у Челсі період адаптації був. Він намагається, але немає у нього балансу між грою та психологічним станом", — сказав Нагорняк.

На старті сезону-2024/25 Мудрик провів 4 матчі за Челсі, у яких відзначився однією гольовою передачею.

Нещодавно вінгер зіграв у матчі збірної України проти Чехії у Лізі націй. Натомість він пропустив поєдинок проти Албанії (2:1) через травму.

Челсі Сергій Нагорняк Михайло Мудрик

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