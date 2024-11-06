На замітку Динамо: український воротар виділив лідерів Ференцвароша та спрогнозував переможця матчу ЛЄ

Український воротар Олександр Надь, який виступав в угорських Дьормот, Гонвед, Дебрецен та Ньїредьхаза, розповів, кого варто остерігатися гравцям Динамо у матчі 4 туру Ліги Європи проти Ференцвароша.

Його слова передає Sport.ua.

"Лідерами є воротар Денеш Дібус, півзахисник Mохамед Абу-Фані та нападник Барнабаш Варга. Ще один провідний гравець, захисник Ендрю Ботка останнім часом не потрапляє до основного складу, хоча постійно виступає за збірну Угорщини. Не знаю чому керманич Паскаль Янсен не довіряє ветерану, тим паче, що гра в обороні є вразливим місцем будапештського гранда", – сказав Надь.

Також голкіпер вважає, що фаворитом протистояння є саме Динамо. Він очікує на перемогу киян з рахунком 2:1, попри те, що суперник доволі сильний.

"На мій погляд, Ференцварош вже не такий грізний, як в період, коли біля керма знаходився український фахівець Сергій Ребров. І хоча "фраді", як ще в Угорщині називають цю команду регулярно фінішують першими, робити їм це все важче. Фаворитами вважаю динамівців, хоча не можу сказати, що цей поєдинок стане для них легкою прогулянкою. Ференцварош – команда доволі агресивна, проте кияни візьмуть гору – 2:1, завдяки перевазі у швидкості прийняття рішень на футбольному полі", – додав Олександр.

Матч відбудеться завтра, 7 листопада. Початок гри – о 22:00 за київським часом. Чемпіон традиційно проведе текстову трансляцію зустрічі.

У перших трьох турах Ліги Європи Динамо зазнало трьох поразок та не забило жодного голу. Ференцварош, своєю чергою, має три очки завдяки перемозі над Ніццою.