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На війні загинув фанат львівських Карпат

Андрій Мошкун — 4 липня 2025, 20:38
На війні загинув фанат львівських Карпат
Олег Сало
ФК Карпати

Під час виконання бойового завдання загинув фанат львівських Карпат Олег "Рижий" Сало.

Про це клуб повідомив на своїй сторінці у мережі Х.

Олег був представником колективу Brigade SND. Також займався важкою атлетикою та змішаними єдиноборствами, а після досягнення вісімнадцятирічного віку доєднався до лав українського війська у складі Третьої окремої штурмової бригади.

"Футбольний клуб "Карпати" висловлює співчуття рідним та близьким. Пам'ятаємо кожного, хто віддав найцінніше у цій війні – власне життя", – йдеться у повідомленні.

Раніше На війні проти Росії загинув тренер Віталій Ванкевич.

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