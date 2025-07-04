На війні загинув фанат львівських Карпат

Під час виконання бойового завдання загинув фанат львівських Карпат Олег "Рижий" Сало.

Про це клуб повідомив на своїй сторінці у мережі Х.

Олег був представником колективу Brigade SND. Також займався важкою атлетикою та змішаними єдиноборствами, а після досягнення вісімнадцятирічного віку доєднався до лав українського війська у складі Третьої окремої штурмової бригади.

"Футбольний клуб "Карпати" висловлює співчуття рідним та близьким. Пам'ятаємо кожного, хто віддав найцінніше у цій війні – власне життя", – йдеться у повідомленні.

Раніше На війні проти Росії загинув тренер Віталій Ванкевич.