У 22 роки був командиром: на війні загинув фанат Динамо Київ Іван Шевченко
На війні з Росією загинув український військовий та вболівальник київського Динамо Іван Шевченко з позивним "Технік".
Про це повідомила пресслужба київського клубу.
Український воїн загинув під час виконання завдання за призначенням.
"ФК "Динамо" (Київ) висловлює глибокий сум з приводу загибелі Івана та щирі співчуття його рідним та близьким. Ми завжди будемо пам'ятати про його героїчний подвиг. Вічна пам'ять Герою", — йдеться у повідомленні столичного клубу.
У віці 22 років Іван був командиром відділення окремого взводу розвідки.
Напередодні стало відомо про смерть колишнього футболіста Прикарпаття Ігора Стахова.