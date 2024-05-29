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У 22 роки був командиром: на війні загинув фанат Динамо Київ Іван Шевченко

Владислав Уткін — 29 травня, 12:51
У 22 роки був командиром: на війні загинув фанат Динамо Київ Іван Шевченко

На війні з Росією загинув український військовий та вболівальник київського Динамо Іван Шевченко з позивним "Технік".

Про це повідомила пресслужба київського клубу.

Український воїн загинув під час виконання завдання за призначенням.

"ФК "Динамо" (Київ) висловлює глибокий сум з приводу загибелі Івана та щирі співчуття його рідним та близьким. Ми завжди будемо пам'ятати про його героїчний подвиг. Вічна пам'ять Герою", — йдеться у повідомленні столичного клубу.

У віці 22 років Іван був командиром відділення окремого взводу розвідки.

Напередодні стало відомо про смерть колишнього футболіста Прикарпаття Ігора Стахова.


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