На фронті загинув колишній футболіст Прикарпаття Ігор Стахів

У боях за Україну героїчно загинув колишній футболіст Ігор Стахів.

Про це повідомила Facebook-спільнота Ветерани футболу Прикарпаття.

Захищати Україну від окупантів Ігор пішов добровільно. Поліг смертю героя на Сході від влучання снайперської кулі.

Протягом 5 сезонів Ігор захищав кольори Прикарпаття, а у сезоні-1993/94 допоміг команді виграти Першу лігу. Також виступав у складі Кременя і низки аматорських клубів. У 2014 році завершив ігрову кар’єру.