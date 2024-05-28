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На фронті загинув колишній футболіст Прикарпаття Ігор Стахів

Игорь Чернявский — 28 травня, 17:30
На фронті загинув колишній футболіст Прикарпаття Ігор Стахів

У боях за Україну героїчно загинув колишній футболіст Ігор Стахів.

Про це повідомила Facebook-спільнота Ветерани футболу Прикарпаття.

Захищати Україну від окупантів Ігор пішов добровільно. Поліг смертю героя на Сході від влучання снайперської кулі.

Протягом 5 сезонів Ігор захищав кольори Прикарпаття, а у сезоні-1993/94 допоміг команді виграти Першу лігу. Також виступав у складі Кременя і низки аматорських клубів. У 2014 році завершив ігрову кар’єру.

війна Ігор Стахів

Ігор Стахів

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