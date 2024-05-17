На війні з Росією загинув фанат Динамо

На війні з Росією загинув фанат київського Динамо Олександр Комаров.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

23-річний уболівальник "біло-синіх" на фронті мав позивний "Динамо".

"Сашко постійно ходив на стадіон. Останніми місяцями, коли мав змогу – дивився матчі улюбленої команди й радів за кожну перемогу. Це давало йому віру і надію, і додавало позитивних емоцій. Казав, що коли буде ротація – зробить все, аби потрапити на матч улюбленої команди..." — йдеться в повідомленні.