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На війні з Росією загинув фанат Динамо

Олександр Булава — 17 травня, 17:45
На війні з Росією загинув фанат Динамо

На війні з Росією загинув фанат київського Динамо Олександр Комаров.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

23-річний уболівальник "біло-синіх" на фронті мав позивний "Динамо".

"Сашко постійно ходив на стадіон. Останніми місяцями, коли мав змогу – дивився матчі улюбленої команди й радів за кожну перемогу. Це давало йому віру і надію, і додавало позитивних емоцій. Казав, що коли буде ротація – зробить все, аби потрапити на матч улюбленої команди..." — йдеться в повідомленні.


Напередодні виконувач обов'язків міністра у справах молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що внаслідок агресії Росії загинули 456 українських атлетів і тренерів, які належали до національних збірних.

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