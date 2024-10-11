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Родини загиблих героїв відвідали тренування збірної України

Ігор Чернявський — 11 жовтня, 12:50
Родини загиблих героїв відвідали тренування збірної України
УАФ

Рідні українських фанатів, які загинули на війні, зустрілися з гравцями національної збірної.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Після тренування футболісти поспілкувалися з уболівальниками та провели автограф-сесію. Також був присутній голова УАФ Андрій Шевченко.

Вже сьогодні, 11 жовтня, відбудеться матч 3 туру Ліги націй, у якому Україна зіграє проти Грузії. Команда Сергія Реброва спробує реабілітуватися на поразки у двох стартових турах. Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.

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