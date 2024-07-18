Не затягуйте з відповідями: гендиректор Металіста 1925 звернувся до Миная, Лівого берега та Епіцентра

Генеральний директор Металіста 1925 Андрій Недєлін вважає, що проведення турніру у форматі "Фінал чотирьох" буде справедливим виходом із ситуації, яка склалася навколо Дніпра-1.

Про це він розповів у коментарі для клубної пресслужби.

"Якщо дійсно місце Дніпра-1 в УПЛ стане вакантним, на нашу думку, буде справедливо, якщо саме ці 4 команди його розіграють. Проте у всіх сторін, на жаль, залишається обмаль часу щодо усіх складових: підготовки команд до цього турніру, його організації, старту нового сезону.

Тому всі зацікавлені сторони мають проявити свої найкращі якості й не затягувати з відповідями, як ми вже, на жаль, це спостерігаємо. Щоб всі деталі були як можна швидше узгоджені та команди могли зосередитися на спортивній складовій, а не кабінетній. Та на футбольному полі розіграти місце в УПЛ", — сказав Недєлін.