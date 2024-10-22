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На матч Динамо – Рома розпродано майже 60 тисяч квитків

Микола Дендак — 22 жовтня, 18:35
На матч Динамо – Рома розпродано майже 60 тисяч квитків
ФК Динамо

На поєдинок 3 туру Ліги Європи між київським Динамо та італійською Ромою вже продано 58 тисяч 800 квитків.

Про це повідомляє Il Romanista.

Стільки глядачів будуть присутніми на арені "Стадіо Олімпіко" в столиці Італії за інформацією станом на 22 жовтня. Максимально арена може вмістити 72 тисячі 700 вболівальників.

Поєдинок відбудеться у четвер, 24 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Після двох турів Рома та Динамо знаходяться в нижній частині турнірної таблиці. "Вовки" заробили один заліковий пункт, а кияни двічі зазнали поразки. Спершу "біло-сині" розгромно поступилися італійському Лаціо (0:3), а згодом зазнали поразки від німецького Гоффенгайма (0:2).

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