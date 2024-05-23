На війні проти Росії загинув гравець Колоса з Великої Димерки

На війні з Росією загинув футболіст аматорського Колоса (Велика Димерка Київської області) громадянин Грузії Серго Горнакашвілі.

Про це повідомляє на Facebook-сторінці клубу.

Серго грав за Колос з 2006 року та визнавався найкращим гравцем чемпіонату.

"Серго ти на завжди залишишся в наших серцях, дякуємо тобі за все, царство небесне наш Герою, покійся з миром Друже", — зазначили у клубі.

У Горнакашвілі залишилось троє дітей.

Раніше Зінченко зустрівся з хлопчиком із Вінниці, в якого після обстрілу загинула мама.