Мінімум 70 млн: МЮ не може домовитися про трансфер гравця ПСЖ

Манчестер Юнайтед не може домовитися про трансфер півзахисника ПСЖ та збірної Уругваю Мануеля Угарте.

Про це повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" зробили вже декілька пропозицій, але всі вони не влаштовують парижан, які хочуть отримати за опорного хавбека щонайменше 70 млн євро.

🚨🆕 Manchester United have already made several verbal offers for Manuel #Ugarte!



… but they have been too low!



PSG are still demanding at least 70 million euros for Ugarte who wants to join ManUtd. Negotiations ongoing. #MUFC @SkySportDE 🇺🇾 pic.twitter.com/2NCCZxE1ZF — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 23, 2024

Раніше ми повідомляли, що МЮ домовився з півзахисником про особисті умови контракту.

У сезоні-2023/24 Угарте взяв участь в 37 матчах за ПСЖ. На його рахунку три результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює Мануеля в 45 мільйонів євро.