Мінімум 70 млн: МЮ не може домовитися про трансфер гравця ПСЖ
Манчестер Юнайтед не може домовитися про трансфер півзахисника ПСЖ та збірної Уругваю Мануеля Угарте.
Про це повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, "червоні дияволи" зробили вже декілька пропозицій, але всі вони не влаштовують парижан, які хочуть отримати за опорного хавбека щонайменше 70 млн євро.
Раніше ми повідомляли, що МЮ домовився з півзахисником про особисті умови контракту.
У сезоні-2023/24 Угарте взяв участь в 37 матчах за ПСЖ. На його рахунку три результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює Мануеля в 45 мільйонів євро.