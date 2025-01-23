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МЮ долучився до боротьби за 18-річного таланта Арсенала

Микола Дендак — 23 січня 2025, 22:44
МЮ долучився до боротьби за 18-річного таланта Арсенала
Айден Гевен
Getty Images

18-річний футболіст лондонського Арсенала Айден Гевен став трансферною ціллю Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що "червоні дияволи" вже зв'язалися з керівництвом Арсенала щодо трансферу гравця. Саме МЮ є лідером у боротьбі за Гевена, на якого також претендують Айнтрахт та Барселона.

У поточному сезоні захисник зіграв 9 матчів за Арсенал U-21. Портал Тransfermarkt оцінює вартість гравця у 300 тисяч євро.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо може продовжити кар'єру в іншому клубі АПЛ.

Айнтрахт Барселона Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон

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