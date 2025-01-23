МЮ долучився до боротьби за 18-річного таланта Арсенала

18-річний футболіст лондонського Арсенала Айден Гевен став трансферною ціллю Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що "червоні дияволи" вже зв'язалися з керівництвом Арсенала щодо трансферу гравця. Саме МЮ є лідером у боротьбі за Гевена, на якого також претендують Айнтрахт та Барселона.

🚨🔴 EXCLUSIVE: Manchester United have made contact to Arsenal for 18 year old talent Ayden Heaven.



Man United are leading the race to sign Heaven while Eintracht Frankfurt and Barça have made approaches. Arsenal have also offered new deal. pic.twitter.com/AuFuY1AA9r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2025

У поточному сезоні захисник зіграв 9 матчів за Арсенал U-21. Портал Тransfermarkt оцінює вартість гравця у 300 тисяч євро.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо може продовжити кар'єру в іншому клубі АПЛ.