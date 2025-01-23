МЮ долучився до боротьби за 18-річного таланта Арсенала
Айден Гевен
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18-річний футболіст лондонського Арсенала Айден Гевен став трансферною ціллю Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що "червоні дияволи" вже зв'язалися з керівництвом Арсенала щодо трансферу гравця. Саме МЮ є лідером у боротьбі за Гевена, на якого також претендують Айнтрахт та Барселона.
У поточному сезоні захисник зіграв 9 матчів за Арсенал U-21. Портал Тransfermarkt оцінює вартість гравця у 300 тисяч євро.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо може продовжити кар'єру в іншому клубі АПЛ.