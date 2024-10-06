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Мудрик знову в запасі Челсі на матч АПЛ

Ігор Чернявський — 6 жовтня, 15:11
Мудрик знову в запасі Челсі на матч АПЛ

Михайло Мудрик знову не потрапив у стартовий склад Челсі на матч 7 туру Англійської Прем’єр-ліги проти Ноттінгем Форест.

На позиції українця зіграє Джейдон Санчо, який приєднався до "синіх" в останній день трансферного вікна, і з ходу влився в команду.

Нагадаємо, у четвер, 3 жовтня, Мудрик провів за Челсі повний матч у Лізі конференцій проти Гента. Українець допоміг лодонцям відкрити рахунок, відзначившись асистом на Ренату Вейга. Поєдинок завершився впевненою перемогою "аристократів" з рахунком 4:2.

Чемпіонат Англії, АПЛ Челсі Михайло Мудрик Ноттінгем Форест

Чемпіонат Англії, АПЛ

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