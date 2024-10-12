Мудрик: Перед матчем було багато критики, експерти обговорювали тренерський штаб і футболістів

Вінгер збірної України Михайло Мудрик пригадав усю критику, яка лунала в бік національної команди перед матчем проти Грузії в 3 турі Ліги націй.

Про це він сказав у післяматчеовму коментарі для пресслужби Української асоціації футболу.

"Дуже приємно отримати цей приз ("Лев матчу – прим.). Перед матчем із Грузією було багато критики, експерти обговорювали команду, тренерський штаб, футболістів. Усі згадували про те, що Грузія розгромила Чехію, ми, своєю чергою, останній програли, тому проти Грузії, мовляв, можемо не виходити.

Хочу подякувати тим уболівальникам, які підтримують команду завжди, незважаючи на результат, оскільки ігри бувають як хороші, так і погані. А сьогодні, враховуючи те, як колектив налаштувався на поєдинок, як викладався на полі, ми заслужили на цю перемогу.

Гол? Ми відібрали м'яч, я обвів кількох суперників і зряче пробив. Радий принести переможний результат усій Україні. А для команди ці три очки є дуже корисними", – сказав Мудрик.