Попереду Фергюсон та Венгер: Моєс увійшов в історію АПЛ
Наставник Евертона Девід Моєс визнаний найкращим тренером лютого в Англійській Прем'єр-лізі та піднявся на третє місце за кількістю отриманих нагород менеджеру місяця.
Про це повідомляє OptaJoe.
Під керівництвом Моєса "іриски", за яких виступає український захисник Віталій Миколенко, не програли жодного матчу й набрали 9 очок у п'яти турах АПЛ у лютому.
Для шотландського спеціаліста ця нагорода стала першою з березня 2013 року та 11-ю загалом у його кар'єрі. Більшу кількість нагород тренера місяця АПЛ отримали лише Арсен Венгер (15) та Алекс Фергюсон (27).
Наразі Евертон перебуває на 15-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи в активі 33 очки.
Нагадаємо, найкращим гравцем лютого було визнано нападника Ліверпуля Мохаммеда Саллаха.