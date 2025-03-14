Попереду Фергюсон та Венгер: Моєс увійшов в історію АПЛ

Наставник Евертона Девід Моєс визнаний найкращим тренером лютого в Англійській Прем'єр-лізі та піднявся на третє місце за кількістю отриманих нагород менеджеру місяця.

Про це повідомляє OptaJoe.

Під керівництвом Моєса "іриски", за яких виступає український захисник Віталій Миколенко, не програли жодного матчу й набрали 9 очок у п'яти турах АПЛ у лютому.

Для шотландського спеціаліста ця нагорода стала першою з березня 2013 року та 11-ю загалом у його кар'єрі. Більшу кількість нагород тренера місяця АПЛ отримали лише Арсен Венгер (15) та Алекс Фергюсон (27).

11 - Only Alex Ferguson (27) and Arsène Wenger (15) have been named Premier League manager of the month more times than David Moyes (11), who has won the award for the first time since March 2013, during his first spell as Everton boss. Throwback. pic.twitter.com/DdpyLBlv47 — OptaJoe (@OptaJoe) March 14, 2025

Наразі Евертон перебуває на 15-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи в активі 33 очки.

Нагадаємо, найкращим гравцем лютого було визнано нападника Ліверпуля Мохаммеда Саллаха.