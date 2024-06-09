Ювентус зацікавлений у трансфері нападника Барселони

Ювентус планує підписати 19-річного нападника Барселони Вітора Роке.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Новий головний тренер Тіаго Мотта, про призначення якого оголосять найближчим часом, почав шукати молодих та перспективних гравців атаки. У списку наставника потрапив Вітор Роке, який незадоволений кількістю ігрового часу в Барселоні.

На молодого бразильця можуть зробити ставку у разі відходу з клубу Мойзе Кіна.

Раніше повідомлялося, що Ювентус готовий розглянути пропозиції щодо Федеріко К'єзи.