Ювентус зацікавлений у трансфері нападника Барселони
Ювентус планує підписати 19-річного нападника Барселони Вітора Роке.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Новий головний тренер Тіаго Мотта, про призначення якого оголосять найближчим часом, почав шукати молодих та перспективних гравців атаки. У списку наставника потрапив Вітор Роке, який незадоволений кількістю ігрового часу в Барселоні.
На молодого бразильця можуть зробити ставку у разі відходу з клубу Мойзе Кіна.
Раніше повідомлялося, що Ювентус готовий розглянути пропозиції щодо Федеріко К'єзи.