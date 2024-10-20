Тренер Зорі пояснив поразку від Кривбаса
Головний тренер Зорі Младен Бартулович вважає, що його команду у матчі з Зорею (0:1) в Українській Прем'єр-лізі підвела реалізації.
Цитує тренера пресслужба клубу.
"Дуже прикра поразка для нас. Якщо б ми забили першими, можливо, також було б більше можливостей грати на контратаках, як це робив Кривбас. Добре розпочали гру, були моменти, які треба було реалізовувати. Самі собі привезли гол на рівному місці. Потім стало важно. Суперник пішов в глибоку оборону.Ми намагалися зрівняти рахунок, але нам не вдалося це зробити.
У нас дуже великий потенціал, та, як ви бачили, фізична готовність на гідному рівні. На жаль, не дотиснули Кривбас. Прикра поразка", – сказав Бартулович.
Тренер також відповів на запитання про старт другої половини гри, який краще вдався супернику.
"На мою думку, ми непогано увійшли у другий тайм. Мали момент, але не забили. А суперник свій епізод реалізував. Повторюся – самі собі його привезли. Це було неочікувано. Десять хвилин приходили до тями. Потім взяли м’яч під контроль, створювали моменти, а реалізація нас підвела.
Коли ми пропустили, в них з’явився простір, з’явилися й моменти. В нас є дуже швидкісні гравці, намагаємось грати швидкісними флангами, але були моменти, де ми мали гарні контратаки також. Не вважаю, що програли Кривбасу в швидкості", – розповів тренер.
Зоря після поразки посідає 8-му сходинку турнірної таблиці чемпіонату України з 12 очками в активі. Наступний матч команда зіграє 27 жовтня проти Лівого берега.