Тренер Зорі пояснив поразку від Кривбаса

Головний тренер Зорі Младен Бартулович вважає, що його команду у матчі з Зорею (0:1) в Українській Прем'єр-лізі підвела реалізації.

Цитує тренера пресслужба клубу.

"Дуже прикра поразка для нас. Якщо б ми забили першими, можливо, також було б більше можливостей грати на контратаках, як це робив Кривбас. Добре розпочали гру, були моменти, які треба було реалізовувати. Самі собі привезли гол на рівному місці. Потім стало важно. Суперник пішов в глибоку оборону.Ми намагалися зрівняти рахунок, але нам не вдалося це зробити.

У нас дуже великий потенціал, та, як ви бачили, фізична готовність на гідному рівні. На жаль, не дотиснули Кривбас. Прикра поразка", – сказав Бартулович.