Мізін виділив перевагу Динамо над Партизаном

Ексгравець Динамо та збірної України Сергій Мізін вважає, що "біло-сині" є більш збалансованою командою, ніж сербський Партизан.

Цитує Мізіна Sport.ua.

"Хоча через російську агресію динамівці змушені проводити домашні матчі на міжнародній арені не вдома, а на нейтральному полі, на мій погляд, "Люблін-арена" сьогодні виявиться щасливою для киян, які переможуть – 2:0.

Повинен датися взнаки більш збалансований склад динамівців, більший міжнародний досвід. Тим паче, що кияни зберегли провідних виконавців, а белградці втратили квартет лідерів. Та це їхні проблеми.

До речі, футболісти Партизана вирізняються жорсткістю, але часто беруть на озброєння й симуляцію, аби вивести з рівноваги візаві. Все ж, сподіваюся, що підопічні Олександра Шовковського будуть готові до таких вибриків белградців",