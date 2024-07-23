Мізін виділив перевагу Динамо над Партизаном
Ексгравець Динамо та збірної України Сергій Мізін вважає, що "біло-сині" є більш збалансованою командою, ніж сербський Партизан.
Цитує Мізіна Sport.ua.
"Хоча через російську агресію динамівці змушені проводити домашні матчі на міжнародній арені не вдома, а на нейтральному полі, на мій погляд, "Люблін-арена" сьогодні виявиться щасливою для киян, які переможуть – 2:0.
Повинен датися взнаки більш збалансований склад динамівців, більший міжнародний досвід. Тим паче, що кияни зберегли провідних виконавців, а белградці втратили квартет лідерів. Та це їхні проблеми.
До речі, футболісти Партизана вирізняються жорсткістю, але часто беруть на озброєння й симуляцію, аби вивести з рівноваги візаві. Все ж, сподіваюся, що підопічні Олександра Шовковського будуть готові до таких вибриків белградців",— сказав Мізін.
Мізін вважає, що динамівці повинні покарати забитими м'ячами сербський клуб за поїздку на товариський турнір у Москві.
"Повинне додати динамівцям спортивної злості й те, що Партизан, незважаючи на бойкот переважної більшості європейських країн російського агресора, підтримує з ним дружні стосунки. За таке неподобство треба карати видовищною грою на футбольному полі й забитими м'ячами", — зазначив Мізін.
Матч Динамо з Партизаном відбудеться на "Арені Люблін". Початок — о 21:00 за київським часом.