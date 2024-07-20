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Минай визначився з домашньою ареною на наступний сезон УПЛ

Станіслав Лисак — 20 липня, 00:02
Минай визначився з домашньою ареною на наступний сезон УПЛ

Минай повідомив керівництво Української Прем'єр-ліги (УПЛ), що в разі повернення до елітного дивізіону проводитиме домашні матчі на стадіоні "Україна" у Львові.

Про це інформує видання Sport.ua.

"Минай-Арена", на якій закарпатський клуб приймав суперників не відповідає вимогам УПЛ. Запасними варіантами Миная є стадіони в Рівному та Тернополі.

Зазначається, що закарпатці в найкоротші терміни спробують розв'язати питання зі штучним освітленням на "Минай-Арені".

Нагадаємо, що на загальних зборах учасників УПЛ представники клубів прийняли рішення задовольнити прохання СК Дніпро-1 щодо зняття зі змагань. Замінити дніпрян може Минай, який посівши 15-те місце, напряму вилетів у Першу лігу.

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