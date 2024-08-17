Мілнер перевершив легендарний рекорд Гігза в АПЛ

Півзахисник Брайтона Джеймс Мілнер перевершив рекорд експівзахисника Манчестер Юнайтед Раяна Гіггза за кількістю проведених сезонів в Англійській Прем’єр-лізі — 23.

Про це повідомляє Opta Analyst.

38-річний хавбек відіграв матч чемпіонату Англії з Евертоном (2:0). Для нього — це 23 сезон в АПЛ, що є історичним досягнення. Понад 20 сезонів мають в активі лише Раян Гіггз (22), Гарет Беррі (21), Ріо Фердінанд (20) та Френк Лемпард (20).

Мілнер дебютував в АПЛ у 2002-му році за Лідс. Надалі він виступав за Ньюкасл, Астон Віллу, Манчестер Сіті та Ліверпуль. Гравцем Брайтона став влітку 2023 року.

With his start today against Everton, James Milner has gone one ahead of Ryan Giggs to hold the record outright for most Premier League seasons played in (23).#EVEBHA pic.twitter.com/2mJJb42OtN — Opta Analyst (@OptaAnalyst) August 17, 2024

Напередодні повідомлялося, що Брайтон підпише форварда з Чемпіоншипу за 40 млн фунтів.