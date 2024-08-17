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Мілнер перевершив легендарний рекорд Гігза в АПЛ

Олександр Булава — 17 серпня, 19:59
Мілнер перевершив легендарний рекорд Гігза в АПЛ
Джеймс Мілнер
Getty Images

Півзахисник Брайтона Джеймс Мілнер перевершив рекорд експівзахисника Манчестер Юнайтед Раяна Гіггза за кількістю проведених сезонів в Англійській Прем’єр-лізі — 23.

Про це повідомляє Opta Analyst.

38-річний хавбек відіграв матч чемпіонату Англії з Евертоном (2:0). Для нього — це 23 сезон в АПЛ, що є історичним досягнення. Понад 20 сезонів мають в активі лише Раян Гіггз (22), Гарет Беррі (21), Ріо Фердінанд (20) та Френк Лемпард (20).

Мілнер дебютував в АПЛ у 2002-му році за Лідс. Надалі він виступав за Ньюкасл, Астон Віллу, Манчестер Сіті та Ліверпуль. Гравцем Брайтона став влітку 2023 року.

Напередодні повідомлялося, що Брайтон підпише форварда з Чемпіоншипу за 40 млн фунтів.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брайтон Мілнер Раян Гіггз

Чемпіонат Англії, АПЛ

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