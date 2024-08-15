Брайтон підпише форварда з Чемпіоншипу за 40 млн фунтів

Брайтон готує трансфер французького форварда Лідса Джорджиніо Руттера.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Чайки" заплатять за перехід 22-річного центрального нападника 40 млн фунтів. Наразі між сторонами тривають переговори.

Руттер перейшов у Лідс в січні 2023 року з німецького Гоффенгайма за 34 млн євро. У минулому сезоні на його рахунку 8 голів та 16 асистів у 51 матчі.

🚨🔵 Georginio Rutter, set to sign for Brighton for £40m release clause!



Farke confirms that Rutter has already said goodbye to teammates and staff today, he’s joining #BHAFC.



Next on the list, Ferdi Kadioglu. 🇹🇷 pic.twitter.com/j2bYgvGaUN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2024

Нагадаємо, раніше Брайтон підписав вінгера Феєнорда Матса Віффера.