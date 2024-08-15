Брайтон підпише форварда з Чемпіоншипу за 40 млн фунтів
Джорджиніо Руттер
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Брайтон готує трансфер французького форварда Лідса Джорджиніо Руттера.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
"Чайки" заплатять за перехід 22-річного центрального нападника 40 млн фунтів. Наразі між сторонами тривають переговори.
Руттер перейшов у Лідс в січні 2023 року з німецького Гоффенгайма за 34 млн євро. У минулому сезоні на його рахунку 8 голів та 16 асистів у 51 матчі.
Нагадаємо, раніше Брайтон підписав вінгера Феєнорда Матса Віффера.