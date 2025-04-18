Італійський гранд зганьбився у соцмережах, опублікувавши дивне відео під російську пісню

Мілан осоромився у соцмережах, опублікувавши крінжове відео в Тіктоці зі скандальним змістом.

Італійський гранд вирішив "хайпонути" дивним відео під російську музику, але отримав лише масу критики, не розуміючи, про що йдеться.

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Фанати у соцмережах переклали у для іноземців нецензурні та гомофобні слова пісні, після чого на відео почало прилітати багато скарг від аудиторії.

Зрозумівши, що "пахне смаженим", Мілан видалив ролик, але, як ми знаємо, Інтернет все пам'ятає.

Нагадаємо, на акаунт "россонері" в Тіктоці підписано понад 20 мільйонів користувачів, а загальна кількість лайкість складає майже 440 мільйонів.

Раніше повідомлялося, що Мілан має намір зберегти у своїх лавах футболіста Манчестер Сіті.