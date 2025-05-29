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Він повертається: Мілан та Аллегрі погодили умови контракту

Олексій Погорелов — 29 травня 2025, 13:41
Массіміліано Аллегрі
Массіміліано Аллегрі
Getty Images

Все йде до того, що наступного сезону головним тренером Мілана буде Массіміліано Аллегрі.

Про це повідомляє журналіст Milan News Антоніо Вітьєлло.

За інформацією джерела, вчора, 28 травня, "россонері" надіслали 57-річному італійцеві умови контракту, які задовільнили фахівця.

Аллегрі прийняв пропозицію Мілана – між сторонами існує домовленість про повернення тренера на "Сан-Сіро". Бракує лише формальних кроків.

Повідомляється, що "дияволи" запропонували Аллегрі трирічний контракт із зарплатою в 5 мільйонів євро на сезон.

Мілан зумів перехопити Аллегрі у Наполі, який пропонував йому дворічний контракт. Проте після зустрічі Антоніо Конте з президентом неаполітанців Ауреліо Де Лаурентісом стало зрозуміло, що чинний чемпіон не мінятиме тренера.

Нагадаємо, що Макс Аллегрі очолював Мілан протягом 3,5 років (літо 2010 – січень 2014). За підсумком сезону-2010/11 він привів команду до титулу чемпіона Італії, а потім – до перемоги в Суперкубку Італії.

Мілан Наполі Чемпіонат Італії, Серія А Антоніо Конте Массіміліано Аллегрі

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