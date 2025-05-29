Він повертається: Мілан та Аллегрі погодили умови контракту

Все йде до того, що наступного сезону головним тренером Мілана буде Массіміліано Аллегрі.

Про це повідомляє журналіст Milan News Антоніо Вітьєлло.

За інформацією джерела, вчора, 28 травня, "россонері" надіслали 57-річному італійцеві умови контракту, які задовільнили фахівця.

Аллегрі прийняв пропозицію Мілана – між сторонами існує домовленість про повернення тренера на "Сан-Сіро". Бракує лише формальних кроків.

✅️ C'è l'accordo tra Massimiliano #Allegri e il #Milan 🔴⚫️

Arrivato l'ok dell'allenatore alla proposta di contratto inviata ieri sera.

Allegri torna al Milan. Mancano solo i passaggi formali. — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) May 29, 2025

Повідомляється, що "дияволи" запропонували Аллегрі трирічний контракт із зарплатою в 5 мільйонів євро на сезон.

Мілан зумів перехопити Аллегрі у Наполі, який пропонував йому дворічний контракт. Проте після зустрічі Антоніо Конте з президентом неаполітанців Ауреліо Де Лаурентісом стало зрозуміло, що чинний чемпіон не мінятиме тренера.

Нагадаємо, що Макс Аллегрі очолював Мілан протягом 3,5 років (літо 2010 – січень 2014). За підсумком сезону-2010/11 він привів команду до титулу чемпіона Італії, а потім – до перемоги в Суперкубку Італії.