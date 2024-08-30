Конкурент Довбика в Ромі перейшов у Мілан

Форвард італійської Роми Теммі Абрагам перейшов у Мілан.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

26-річний англієць буде виступати на правах оренди до завершення сезону-2024/25. Фінансові деталі не розголошуються.

У новому клубі Теммі буде виступати під 90 номером.

Нагадаємо, Рома влітку 2021 року придбала Абрагама у Челсі, заплативши "синім" 41 млн євро. За цей час у складі "вовків" англієць зіграв 120 поєдинків, у яких забив 37 голів. Влітку на його позицію прийшов українець Артем Довбик.

Раніше повідомлялося, що Мілан підпише опорного півзахисника амстердамського Аякса Сільвано Воса.