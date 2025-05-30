Мілан і Ювентус хочуть орендувати бразильського форварда Реала

Бразильський нападник Реала Ендрік може продовжити кар’єру в одному із топклубів Серії А – Мілані або Ювентусі.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За їхньою інформацією, обидва італійські клуби хочуть орендувати Ендріка на наступний сезон. Реал поки що не приймає жодних рішень щодо форварда, бо не відомо, чи вписується він у плани нового головного тренера команди Хабі Алонсо.

У поточному сезоні на рахунку Ендріка 7 голів і 1 асист у 37 матчах за Реал у всіх турнірах. Трансферна вартість 18-річного форварда збірної Бразилії оцінюється в 40 мільйонів євро, контракт діє до літа 2030 року. Минулого року він перейшов із Палмейраса за 47,5 мільйона євро.

Нагадаємо, Мілан найближчим часом очолить Массіміліано Аллегрі.