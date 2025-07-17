Мілан підготував першу пропозицію щодо Влаховича
Душан Влахович
ФК Ювентус
Мілан підготовив першу пропозицію Ювентусу щодо трансферу форварда збірної Сербії Душана Влаховича.
Про це повідомляє Луїс Джирарді.
За його інформацією, "россонері" готові запропонувати Ювентусу за 25-річного форварда 20 мільйонів євро плюс бонуси. Transfermarkt оцінює нападника у 35 мільйонів.
Така скромна сума пов’язана з тим, що контракт Влаховича діє до літа 2026 року. Продовження угоди під великим питанням. Через високу зарплату серба в 12 мільйонів євро на рік знайти покупця на форварда важко. Через це Ювентус навіть розглядав можливість розірвання контракту з сербом.
У минулому сезоні Влахович записав у свій актив 17 голів та 5 асистів в 44 матчах за туринський клуб у всіх турнірах.