Мілан зацікавлений у трансфері нападника збірної Німеччини

Мілан зацікавлений у підписанні нападника збірної Німеччини та Боруссії Дортмунд Нікласа Фюллькруга.

Про це повідомляє Джанлука ді Марціо.

Перші контакти між сторонами вже відбулися. Очікується, що наступного тижня буде досягнуто прогресу щодо трансферу 31-річного нападника.

У минулому сезоні нападник відіграв 46 матчів в усіх турнірах. На його рахунку 16 голів та 10 результативних передач. Transfermarkt оцінию гравця в 15 млн євро.

Раніше повідомлялося, що нападник мадридського Атлетико та збірної Іспанії Альваро Мората може стати гравцем Мілана.