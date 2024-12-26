Миколенко вийде у старті на матч проти Манчестер Сіті

Український захисник Евертона Віталій Миколеко вийде у старті своєї команди на матч 18 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Сіті.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Для захисника збірної України цей матч стане 101-м у складі "ірисок". Поєдинок пройде на стадіоні Манчестер Сіті. Старт – о 14:30 за київським часом.

У поточному сезоні він провів 15 матчів на клубному рівні у всіх турнірах і відзначився 1 асистом.

Нагадаємо, минулого туру Евертон перед рідними вболівальниками відібрав очки у Челсі.