Миколенко повернувся у стартовий склад Евертона на дербі з Ліверпулем

Український захисник Віталій Миколенко потрапив у стартовий склад Евертона на перенесений матч 15 туру Англійської Прем'єр-ліги з Ліверпулем.

Оборонець попередній матч "ірисок" пропускав через травму.

Зустріч розпочнеться о 21:30 за київським часом. Трансляція доступна на Setanta Sport.

Цього сезону Миколенка взяв участь у 23 іграх, у яких 25-річний українець відзначився одним асистом та двома попередженнями.

Перед стартом цього матчу команда українського футболіста посідає 16 місце таблиці АПЛ, маючи в активі 26 очок.

"Червоні" у свою чергу лідирують з 56 балами. Команда Арне Слота випереджає на 6 очок найближчого переслідувача в особі Арсенала. Сьогодні Ліверпуль матиме можливість збільшити цей відрив.

Нагадаємо, що мерсисайдське дербі мало відбутися ще у грудні, проте було перенесено через погану погоду.