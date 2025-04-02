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Миколенко потрапив у старт Евертона на дербі з Ліверпулем

Олександр Булава — 2 квітня 2025, 21:11
Миколенко потрапив у старт Евертона на дербі з Ліверпулем
Віталій Миколенко
Getty Images

Український захисник Евертона з перших хвилин розпочне матч 30 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Ліверпуля.

Оборонець встиг відновитися від пошкодження, яке він отримав в поєдинку за збірну України в Лізі націй проти Бельгії (поразка 0:3).

Матч Ліверпуль – Евертон розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У поточному сезоні на рахунку Миколенка дві гольові передачі у 29 матчах за Евертон у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється у 28 мільйонів євро.

Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports та телеканалі Setanta Sports.

Напередодні матчу Ліверпуль продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Англії, заробивши 70 очок у 29 матчах. Евертон наразі знаходиться на 15 місці з 34 заліковими балами, зігравши останні чотири гри внічию.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Ліверпуль

Чемпіонат Англії, АПЛ

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