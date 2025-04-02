Миколенко потрапив у старт Евертона на дербі з Ліверпулем

Український захисник Евертона з перших хвилин розпочне матч 30 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Ліверпуля.

Оборонець встиг відновитися від пошкодження, яке він отримав в поєдинку за збірну України в Лізі націй проти Бельгії (поразка 0:3).

Матч Ліверпуль – Евертон розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У поточному сезоні на рахунку Миколенка дві гольові передачі у 29 матчах за Евертон у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється у 28 мільйонів євро.

Your Everton XI for tonight's Anfield clash! 🔵 pic.twitter.com/j63XCLAmdO — Everton (@Everton) April 2, 2025

Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports та телеканалі Setanta Sports.

Напередодні матчу Ліверпуль продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Англії, заробивши 70 очок у 29 матчах. Евертон наразі знаходиться на 15 місці з 34 заліковими балами, зігравши останні чотири гри внічию.