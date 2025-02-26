Миколенко проти Ярмолюка, Тоттенгем прийматиме Манчестер Сіті в матчі 27 туру АПЛ

Сьогодні, 26 лютого, відбудеться низка матчів в межах 27 туру Англійської Прем'єр-ліги.

В межах першого слоту ігрового дня відбудеться чотири матчі, серед яких очікується українське дербі між Віталієм Миколенком та Єгором Ярмолюком. Брентфорд на своєму полі прийматиме Евертон, який певною мірою вже убезпечив себе від вильоту до Чемпіоншипу.

Лондонський Арсенал гратиме з сенсаційним Ноттінгемом і в разі втрати очок може остаточно випасти з чемпіонських перегонів.

Тоттенгем на своєму полі зустрінеться з Манчестер Сіті. Обидві команди переживають свій не найкращий час, проте "шпори" знаходяться далеко від єврокубкової зони та вже не мріють про потрапляння до Ліги чемпіонів наступного сезону.

У завершальному поєдинку ігрового дня Ліверпуль спробує обіграти Ньюкасл та ще на крок наблизитись до чемпіонського титулу АПЛ.

Розклад матчів 27 туру АПЛ на 26 лютого:

21:30 Брентфорд – Евертон

21:30 Манчестер Юнайтед – Іпсвіч

21:30 Ноттінгем Форест – Арсенал

21:30 Тоттенгем – Манчестер Сіті

22:15 Ліверпуль – Ньюкасл

Зазначимо, що поєдинки Арсенала та Ліверпуля в прямому етері транслюватиме онлайн-сервіс Megogo, а решту матчів покаже Setanta Sports.

Нагадаємо, вчора відбулись перші чотири матчі 27 туру АПЛ, в яких Челсі розгромив Саутгемптон, а Борнмут без Забарного поступився Брайтону.