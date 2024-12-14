Миколенко – у старті Евертона на матч з Арсеналом
Український захисник Евертона Віталій Миколенко потрапив у стартовий склад на матч проти Арсенала у межах 16 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Водночас оборонець Арсенала Олександр Зінченко не потрапив до заявки команди на гру через травму.
У поточному сезоні Миколенко відіграв 12 матчів Евертона в АПЛ, результативними діями не відзначався.
Матч розпочнеться о 17:00.
Евертон
Арсенал
Евертон наразі має в активі 13 очок та посідає 15-те місце в турнірній таблиці чемпіонату, Арсенал йде третім з 29 балами.