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Миколенко – у старті Евертона на матч з Арсеналом

Олександр Булава — 14 грудня 2024, 16:27
Миколенко – у старті Евертона на матч з Арсеналом

Український захисник Евертона Віталій Миколенко потрапив у стартовий склад на матч проти Арсенала у межах 16 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Водночас оборонець Арсенала Олександр Зінченко не потрапив до заявки команди на гру через травму.

У поточному сезоні Миколенко відіграв 12 матчів Евертона в АПЛ, результативними діями не відзначався.

Матч розпочнеться о 17:00. 

Евертон

Арсенал

Евертон наразі має в активі 13 очок та посідає 15-те місце в турнірній таблиці чемпіонату, Арсенал йде третім з 29 балами.

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