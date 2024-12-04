Миколенко – у старті Евертона на матч з Вулвергемптоном

Український захисник Евертона Віталій Миколенко потрапив у стартовий склад на матч проти Вулвергемптона у межах 14 туру Англійської Прем'єр-ліги.

У поточному сезоні Миколенко відіграв 11 матчів Евертона в АПЛ, результативними діями не відзначався.

Матч розпочнеться о 21:30.

Евертон наразі має в активі 11 очок та посідає 17-те місце в турнірній таблиці чемпіонату, Вулвергемптон йде 18-м з 9 балами.

Нагадаємо, що 14 тур АПЛ стартував учора. Лестер провів першу гру з новим тренером: Руд ван Ністелрой вивів команду на поєдинок з Вест Гемом.