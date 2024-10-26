Миколенко вийде в основі Евертона на матч проти Фулгема

Захисник збірної України Віталій Миколенко потрапив до основного складу Евертона на матч 9 туру АПЛ проти Фулгема.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом, трансляція зустрічі доступна ексклюзивно на OTT-платформі Setanta Sports.

Таким чином, Миколенко вийде в основі Евертона в матчі чемпіонату Англії вдруге поспіль, минулого тижня він провів на полі всі 90 хвилин у поєдинку проти Іпсвіча (перемога 2:0). Раніше через пошкодження захисник пропустив матч 7-го туру з Ньюкаслом (0:0), а також не поїхав на жовтневі матчі збірної України у Лізі націй-2024/25.

Сумарно у поточному сезоні на рахунку Миколенка один асист у семи матчах за "Ірисок" в усіх турнірах.