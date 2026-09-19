Ковталюк відзначився першим голом за Ботошані в сезоні

Український центральний нападник Ботошані Микола Ковталюк відзначився своїм першим голом у поточному сезоні, проте це не врятувало його команду від поразки у матчі 10-го туру румунської Суперліги проти ЧФР Клуж.

Зустріч завершилася із рахунком 1:3.

Для ботошанців гра не пішла з самого початку. Оборонець гостей Резват Крецу отримав червону картку за небезпечний фол вже на 9-й хвилині. "Залізничники" одразу скористалися меншістю суперників та забили два голи у середині першого тайму.

Здавалося, що надія може зажевріти для Ботошані після 68-ї хвилини, коли українцю Ковталюку вдалося скористатися передачею Онженди та забив гол, скоротивши відставання. 31-річний нападник вдало обрав позицію та міцно пробив у правий кут воріт. Це йому вдалося зробити лише через 10 хвилин після виходу на поле з лави запасних.

Утім, Сергіу Бус вже через три хвилини після того, як вийшов на заміну, зняв всі питання щодо переможця цієї зустрічі та забив третій м'яч для своєї команди.

Чемпіонат Румунії – Суперліга

10-й тур, 19 вересня

ЧФР Клуж – Ботошані 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 24 Білібок, 2:0 – 29 Дражич, 2:1 – 68 Ковталюк, 3:1 – 77 Бус.

Вилучення: Крецу 9 (Ботошані).

Додамо, що статистичний портал Sofascore оцінив гру Ковталюка у цьому матчі найвищим балом серед усіх гравців його команди, надавши оцінку 7.7.

Зауважимо, що Ковталюк доєднався до Ботошані з ковалівського Колоса в липні минулого року. За цей час провів за клуб 38 матчів, у яких забив 7 голів та віддав 1 асист.