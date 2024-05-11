Мудрик вийде у старі Челсі на гру 37 туру АПЛ
— 11 травня, 18:49
Український вінгер Михайло Мудрик вийде у стартовому складі Челсі проти Ноттінгем Форест на матч 37 туру Англійської Перем'єр-ліги (АПЛ).
Відомі склади команд
Ноттінгем Форест: Зельс, Монтьєль, Болі, Ніакате, Мурілло, Айна, Гіббс-Уайт, Йейтс, Данило, Вуд, Хадсон-Одої
Челсі: Петрович, Чалоба, Тіаго Силва, Бадьяшіль, Кукурелья, Галахер, Мудрик, Палмер, Кайседо, Мадуеке, Джексон
Нагадаємо, Манчестер Сіті завдяки дублю Йошки Гвардіола розгромив Фулгем.
У минулому турі Челсі здобув розгромну перемогу над Вест Гемом, а Борнмут поступився Арсеналу Олександра Зінченка.