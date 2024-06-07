Мудрик пояснив, від чого залежить його участь на Олімпіаді

Вінгер Челсі Михайло Мудрик пояснив, що його можлива участь на Олімпійських іграх-2024 в Парижі залежить від рішення лондонського клубу.

Про це український півзахисник розповів у коментарі ВЗБІРНА.

"Бачив, як Олімпійська збірна України виграла в Індонезії 3:0. Молодці. У них дуже хороший тренер. Думаю, з ним у них все вийде. Чи можу приєднатися до команди? Все може бути. Треба з Челсі вирішувати питання.Бажання в мене є", — сказав Мудрик.

Раніше повідомлялося, що "сині" не хочуть відпускати своїх гравців на Олімпіаду, щоб вони могли пройти передсезонну підготовку з новим головним тренером Енцо Марескою.

Футбольний турнір на Олімпіаді відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Новий сезон Англійської Прем'єр-ліги розпочнеться вже 17 серпня.

Збірна України отримала олімпійську ліцензію завдяки виходу української команди U21 у півфінал молодіжного Євро-2023. Україна вперше візьме участь у цих змаганнях.