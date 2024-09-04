З Мудриком: оприлюднено список найкращих і найгірших гравців Челсі на старті сезону

Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик потрапив у список найгірших гравців "синіх" на початку сезону-2024/25 за версією Football.london.

Відповідний список опублікований на сайті видання.

Упорядники порталу визначили трьох найкращих та найгірших гравців команди за підсумками двох матчів у фінальній кваліфікації Ліги конференцій проти Серветта, та трьох ігор в Англійській Прем'єр-лізі.

Найкращі гравці

Ніколас Джексон

Леві Колвілл

Ноні Мадуеке

Найгірші гравці

Михайло Мудрик

Кірнан Дьюсбері-Холл

Бен Чілвелл

"Мудрик стартував у трьох останніх іграх у всіх турнірах. Гравець збірної України вже мав достатню частку шансів у цьому сезоні, але не зміг показати результат новому головному тренеру Енцо Маресці, який фактично закликав вінгера покращити процес прийняття рішень", — Football.london.

На старті сезону-2024/25 Мудрик провів 4 матчі, у яких відзначився однією гольовою передачею. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 35 мільйонів. Раніше українця жорстко розкритикував колишній футболіст Тоттенгема.