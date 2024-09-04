Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

З Мудриком: оприлюднено список найкращих і найгірших гравців Челсі на старті сезону

Андрій Яросименко — 4 вересня, 10:44
З Мудриком: оприлюднено список найкращих і найгірших гравців Челсі на старті сезону

Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик потрапив у список найгірших гравців "синіх" на початку сезону-2024/25 за версією Football.london.

Відповідний список опублікований на сайті видання.

Упорядники порталу визначили трьох найкращих та найгірших гравців команди за підсумками двох матчів у фінальній кваліфікації Ліги конференцій проти Серветта, та трьох ігор в Англійській Прем'єр-лізі.

Найкращі гравці

  • Ніколас Джексон
  • Леві Колвілл
  • Ноні Мадуеке

Найгірші гравці

  • Михайло Мудрик
  • Кірнан Дьюсбері-Холл
  • Бен Чілвелл
"Мудрик стартував у трьох останніх іграх у всіх турнірах. Гравець збірної України вже мав достатню частку шансів у цьому сезоні, але не зміг показати результат новому головному тренеру Енцо Маресці, який фактично закликав вінгера покращити процес прийняття рішень", — Football.london.

На старті сезону-2024/25 Мудрик провів 4 матчі, у яких відзначився однією гольовою передачею. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 35 мільйонів. Раніше українця жорстко розкритикував колишній футболіст Тоттенгема.

Чемпіонат Англії, АПЛ Челсі Михайло Мудрик Ліга Коференцій-2024/25

Михайло Мудрик

Провал Довбика, гойдалки Циганкова, розкішний гол динамівського таланта. Як там наші зіграли
Почеттіно може невдовзі очолити збірну США
Мудрик втрапив у пікантну історію через "цитування проноакторки"
Черговий конкурент Мудрика: Челсі підписав Санчо
Заруба Миколенка з Забарним, успіх Мудрика та найкрутіше дербі Англії. Суперекспрес на євровікенд з коефіцієнтом 4,77

Останні новини