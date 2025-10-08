Михайличенко – про Україну на ЧС U-20: Не зуміли зіграти на контратаках

Колишній півзахисник київського Динамо Олексій Михайличенко вважає, що українка не зуміла зіграти на контратаках у матчі з Іспанією.

Слова легенди українського футболу цитує BLIK.UA.

"Все дуже просто: українці не зуміли зіграти на контратаках. Не було їх, особливо у першому таймі. Вже у другому таймі були спроби, але… Більшого я очікував від нашої команди. Розчарований. Не вистачало руху, швидкості, агресії, не тримали м’яч, особливо до перерви", – сказав Михайличенко.

Також Михайличенко додав, що він не побачив серйозної небезпеки від збірної Іспанії U-20, проте, Україна поступилася у 1/8 фіналу.

Після поразки 0:1 "синьо-жовті" залишають молодіжний чемпіонат світу у Чилі, а збірна Іспанії у чвертьфіналі зіграє проти переможця пари Колумбія – Південна Корея.