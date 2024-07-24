Михайличенко: Чемпіонат світу-2026 не пройде без України

Видатний український футболіст та тренер Олексій Михайличенко впевнений, що збірна України зможе зробити висновки про Євро-2024 та гідно виступити на чемпіонаті світу-2026.

Про 61-річний фахівець розповів у інтерв'ю для "Збірна".

"У нас молода і дуже хороша команда. У збірної України були великі проблеми, але нам вдалося потрапити на Євро, і це є хорошим уроком. Ми так тяжко йшли на чемпіонат Європи, тому результат закономірний. Але наші гравці вже трохи оббилися і зігралися на такому великому турнірі. Цей досвід дуже важливий для майбутнього. Я впевнений, що чемпіонат світу не пройде без України та наша команда на Мундіалі буде ще сильнішою", — сказав Михайличенко.

Нагадаємо, збірна Україна невдало завершила виступ у фінальній частині Євро-2024 після групового етапу, посівши четверте місце у квартеті з Румунією, Нідерландами та Словаччиною.

Суперники команди Сергія Реброва набрали таку ж кількість очок (по 4), однак у "синьо-жовтих" виявилася найгірша різниця голів, що стало ключовим фактором при розподілі путівок у плейоф.

Європейська кваліфікація чемпіонату світу 2026 пройде з 17 березня по 18 листопада 2025 року. Світову першість у 2026-му прийматимуть США, Канада та Мексика.