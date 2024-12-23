Іспанський фахівець, який міг тренувати Дніпро-1, очолив хорватський клуб

Іспанський фахівець Гонсало Гарсія очолив хорватську Істру.

Про це повідомила пресслужба команди.

Клуб оголосив, що Паоло Трамедзані відправлений у відставку, а Гарсія займе його місце. За 18 турів Істра набрала лише 19 очок і посідає восьме місце в турнірній таблиці.

41-річний Гонсало очолював Істру з липня до червня 2023 року. Влітку 2023 року його відправляли до СК Дніпро-1, але він відмовився очолити український клуб через загрозу обстрілів.

Потім він очолив португальську Ароку, але пропрацював у клубі лише 3 місяці.