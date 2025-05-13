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Один з найкращих: визначилась оцінка Циганкова за матч з Вальядолідом

Олександр Булава — 13 травня 2025, 22:24
Один з найкращих: визначилась оцінка Циганкова за матч з Вальядолідом
Віктор Циганков
Getty images

Український вінгер Жирони Віктор Циганков отримав високу оцінку за зіграний матч проти Вальядоліда в межах 36 туру, де його команда здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Статистичний портал SofaScore виставив півзахиснику збірної України оцінку в 7,6 бала.

Циганков вийшов у старті та відіграв повний матч. Він завдав 4 удари по воротах (2 в площину та 2 заблоковані), віддав 24 точні передачі з 33 (73%), мав дві вдалі спроби дриблінгу з трьох, заробив фол та виграв одну повітряну дуель.

Найвищу оцінку отримав голкіпер Жирони Пауло Гассаніга – 7,9.

У поточному сезоні на рахунку Циганкова 2 голи та 4 асисти в 30 матчах за Жирону в усіх турнірах

Перемога дозволила Жироні набрати 41 бал і піднятися на 13 позицію в турнірній таблиці.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Віктор Циганков

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