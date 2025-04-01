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Ми вже інвестували понад 700 мільйонів, – Леві жорстко відповів на критику трансферної політики Тоттенгема

Володимир Максименко — 1 квітня 2025, 12:10
Ми вже інвестували понад 700 мільйонів, – Леві жорстко відповів на критику трансферної політики Тоттенгема
Анге Постекоглу
Getty images

Власник лондонського Тоттенгема Деніел Леві висловися про критику трансферної політики клубу та відповів фанатам, які закликають його більше витрачати коштів на нових гравців.

Слова бізнесмена наводить Talksport.

"Від моменту відкриття нашого нового стадіону у 2019 році ми витратили на нових футболістів понад 700 мільйонів фунтів. Підбір персоналу є ключовим фактором успішності клубу і повинен відповідати нашим фінансовим спроможностям.

Я регулярно чую заклики більше інвестувати у нових футболістів через те, що ми дев'ятий найбагатший клуб у світі. Але ви повинні розуміти, що все це повинно підлягати оцінці у довгостроковій перспективі.

Наша спроможність стабільно отримувати прибуток прямо впливає на можливість робити нові трансфери", – розповів Леві.

Зазначимо, що наразі "шпори" посідають 14 місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 34 очки після 29 турів.

Раніше повідомлялось, що боси Тоттенгема визначились з основними кандидатами на заміну Постекоглу.

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