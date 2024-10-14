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Металіст 1925 підписав колишнього вінгера Дніпра-1 – джерело

Олексій Мурзак — 14 жовтня, 17:41
Металіст 1925 підписав колишнього вінгера Дніпра-1 – джерело
Рамік Гаджиєв
Дніпро-1

Металіст 1925 підписав колишнього гравеця Дніпра-1 Раміка Гаджиєва.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, термін контракту складає 4,5 року.

Проте 19-річний півзахисник поки що не тренується в загальній групі, заліковуючи спину. За прогнозами лікарів, півзахисник залишатиметься поза грою до кінця жовтня.

Напередодні повідомлялося, що вінгер не зміг домовитися про контракт з німецьким Кельном та планує продовжити кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі. Також з'являлась інформація, що гравець може виступати за Олександрію.

19-річний українець перебував у статусі вільного агента після того, як влітку залишив Дніпро-1, який знявся з УПЛ через фінансові проблеми та був розформований. На його рахунку 8 матчів за дніпрян в УПЛ, де він забив 1 гол. Transfermarkt оцінює вартість Гаджиєва у 300 тисяч євро.

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