Металіст 1925 підписав нігерійського нападника

Харківський Металіст 1925 підписав контракт з нігерійським нападником Крістіаном Мба.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

26-річний гравець уклав угоду на 3,5 роки. Фінансові деталі не розголошуються. У Металісті 1925 буде виступати під 80-м номером

Попереднім клубом форварда був албанський Партізані, також він виступав за косовський клуб Трепча 89. У поточному сезоні Мба зіграв за Партизані 21 матч, зумівши забити 5 голів.

Зазначимо, що у соцмережах харківський клуб оригінально представив гравця.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Олександрії та збірної України Іван Калюжний з нового сезону виступатиме за харківський Металіст 1925.